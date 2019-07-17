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Челси представил новую гостевую форму, на которой заметили флаг России

13:45 206 Читати українською
Челси представил новую гостевую форму, на которой заметили флаг России
Челси / Getty Images

Лондонцы продемонстрировали второй комплект формы на сезон 2019/20.

Фотографиями новой экипировки поделился официальный твиттер Челси.

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Форма выполнена в классическом белом цвете с красно-синими элементами. Некоторые российские СМИ и болельщики заметили, что воротничок и рукава футболки полностью дублируют флаг России. Также не забыли упомянуть владельца "аристократов" Романа Абрамовича, который является гражданином именно этой страны.

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