Челси представил новую гостевую форму, на которой заметили флаг России

Лондонцы продемонстрировали второй комплект формы на сезон 2019/20.

Фотографиями новой экипировки поделился официальный твиттер Челси.

Арсенал с участием звезды NBA представил запасной комплект формы с элементами ретро

Форма выполнена в классическом белом цвете с красно-синими элементами. Некоторые российские СМИ и болельщики заметили, что воротничок и рукава футболки полностью дублируют флаг России. Также не забыли упомянуть владельца "аристократов" Романа Абрамовича, который является гражданином именно этой страны.

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Техническим спонсором победителей Лиги Европы остается компания Nike.