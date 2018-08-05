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Челси предложит Азару контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю

14:53 71 Читати українською
Челси предложит Азару контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю
Эден Азар / соцсети

Лондонский Челси стремится сохранить своего лидера Эдена Азара и предложит ему новый контракт на улучшенных условиях.

Челси предложит Азару новый контракт. Как сообщает The Times, по новому соглашению бельгиец будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он зарабатывает 220 тысяч фунтов.

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Этим летом Азара активно связывали с переходом в мадридский Реал после трансфера Криштиану Роналду в Ювентус. Челси хотел получить за футболиста 200 млн фунтов, но Реал отказался от идеи пригласить игрока к себе.

Эден переехал на Стэмфорд Бридж летом 2012 года и уже успел дважды выиграть АПЛ, однажды Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

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