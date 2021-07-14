Хавбек Ювентуса Федерико Кьеза существенно прибавил в цене после удачного выступления на Евро.

Челси готов заплатить за чемпиона Европы астрономические 100 млн евро, информирует журналист Кристиан Фальк.

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Попытки лондонцев оказались напрасными. Ювентус сразу отклонил щедрое предложение. Туринцы собираются сделать Кьезу ключевым игроком на много лет вперед, поэтому готовы жертвовать даже такой суммой. "Бьянконери" заплатили за аренду звезды Фиорентины 10 млн евро, а следующим летом должны добавить еще 40 млн за полноценный выкуп.

Добавим, что в прошлом сезоне хавбек провел 46 матчей, отличился 15 голами и 11 ассистами.

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