Лондонцы предлагали Тамми Абрахама, Каллума Хадсона-Одоя и денежную компенсацию за бомбардира "шмелей", информирует Sky Germany.

"Холанд уже в Англии": звезда Боруссии Дортмунд внезапно не приехал на начало летних сборов

Боруссия установила ценник на Холанда в размере 175 млн евро, однако Челси не готов на такие расходы. "Синие" надеялись сбить часть суммы дуэтом молодых звезд. Впрочем, немцы остались неумолимыми и отклонили предложение.

Напомним, в прошлом сезоне Холанд провел 40 матчей, отметившись 40 голами и 11 результативными передачами.

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