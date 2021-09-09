Лондонский клуб серьезно заинтересован в трансфере Жюля Кунде из Севильи. Это подтверждают их намерения.

Челси уже во время зимнего трансферного окна попытается снова подписать 22-летнего центрального защитника, сообщает ESPN.

Лопетеги объяснил срыв трансфера Кунде в Челси

Но есть важный нюанс. Лондонцы отважатся на подписание Кунде, если Севилья снизит желаемую сумму до 50 миллионов евро. Этим летом они хотели за Жюля все 80 млн, из-за чего переход сорвался в последний момент.

Заметим, Жюль Кунде играет за андалусийцев с 2019-го. В нынешнем сезоне француз провел два поединка в Ла Лиге.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021