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Челси повторил клубный рекорд 25-летней давности в матче с Норвичем

18:03 51 Читати українською
Челси повторил клубный рекорд 25-летней давности в матче с Норвичем
Челси / ФК Челси

Лондонский Челси победил Норвич (3:2) в матче 3 тура АПЛ, а также повторил свое достижение 1994 года.

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Тамми Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Тамми Абрахам 69’
4’ Тамми Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Тамми Абрахам

Фрэнк Лэмпард выставил на матч 3 тура АПЛ против Норвича состав, средний возраст которого составлял 25 лет и 54 дня. После того, как Росс Баркли заменил Педро, средний возраст стал 24 года и 208 дней. Таким образом, "синие" максимально приблизились к своему рекорду 25-летней давности.

Голевая перестрелка в видеообзоре матча Норвич – Челси – 2:3

В сезоне 1993/94 в матче против Олдхэма (1:2) вышел состав, средний возраст которого составляет 24 года и 190 дней. В том же году "синие" добрались до финала Кубка Англии, где крупно проиграли Манчестер Юнайтед (0:4).

Лэмпард одержал свою первую победу в статусе наставника Челси. Перед этим команда сыграла вничью и потерпела два поражения. В следующем туре лондонцы дома сыграют против другого новичка – Шеффилд Юнайтед.

Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке – Лэмпард одержал первую победу в АПЛ

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