Челси повторил клубный рекорд 25-летней давности в матче с Норвичем

Лондонский Челси победил Норвич (3:2) в матче 3 тура АПЛ, а также повторил свое достижение 1994 года.

Фрэнк Лэмпард выставил на матч 3 тура АПЛ против Норвича состав, средний возраст которого составлял 25 лет и 54 дня. После того, как Росс Баркли заменил Педро, средний возраст стал 24 года и 208 дней. Таким образом, "синие" максимально приблизились к своему рекорду 25-летней давности.

Голевая перестрелка в видеообзоре матча Норвич – Челси – 2:3

В сезоне 1993/94 в матче против Олдхэма (1:2) вышел состав, средний возраст которого составляет 24 года и 190 дней. В том же году "синие" добрались до финала Кубка Англии, где крупно проиграли Манчестер Юнайтед (0:4).

Лэмпард одержал свою первую победу в статусе наставника Челси. Перед этим команда сыграла вничью и потерпела два поражения. В следующем туре лондонцы дома сыграют против другого новичка – Шеффилд Юнайтед.

Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке – Лэмпард одержал первую победу в АПЛ