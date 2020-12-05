Лондонский Челси готов расстаться с опытным защитником Маркосом Алонсо, интерес к которому сохраняет миланский Интер.

Испанец может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Маркос Алонсо получил неожиданный вариант продолжения карьеры, – СМИ

В подписании Алонсо заинтересован Интер. Потенциальный трансфер – личное желание алленаторе "нерадзурри" Антонио Конте, который когда-то и подписал защитника на Стэмфорд Бридж. "Синие" готовы отпустить Алонсо за 20 млн евро. Миланцы, очевидно, попытаются сбить сумму отступных, поскольку латераль даже не всегда попадает на скамью запасных Челси.

Маркос Алонсо попал в опалу наставника лондонцев Фрэнка Лэмпарда. В его активе лишь 3 матча АПЛ без результативных действий в нынешнем сезоне.

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