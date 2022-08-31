Челси на фоне слабых результатов в АПЛ ведет сразу несколько звездных целей.

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Челси даже шагнул в направлении Неймара, однако ПСЖ сразу дал понять, что не будет обсуждать такой трансфер в последние дни окна. Теперь "синие" переключились на вингера Рафаэля Леау из Милана. Эти переговоры также выглядят очень сложными, поскольку позиции итальянцев защищает гигантская клаусула в 150 млн евро. Ранее Милан отклонил попытки Реала и ПСЖ подписать португальца.

Напомним, Челси добыл всего 7 очков в стартовых 5 турах АПЛ и расположился в середине таблицы.

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