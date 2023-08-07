Французский футболист получил травму во время товарищеского матча с Боруссией Д. Ожидалось, что восстановление Кристофера Нкунку не займет много времени, однако прогнозы оказались преждевременными.

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Как информирует Алекс Голдберг, нападающий пропустит не менее нескольких месяцев. Отсутствие Нкунку позволит получить больше игрового времени Михаилу Мудрику. Именно украинец заменил травмированного француза в матче против Боруссии.

Напомним, что Кристофер Нкунку перебрался в Челси из РБ Лейпцига летом текущего года, подписав контракт на шесть лет. Лондонцы заплатили за нападающего 60 миллионов евро.

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