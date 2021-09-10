Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель на пресс-конференции перед поединком против Астон Виллы пожаловался на потерю двух сверхважных игроков – Н'Голо Канте и Кристиана Пулишича.

"К сожалению, ни Н'Голо, ни Пулишич не помогут нам в матче против Астон Виллы. Они снова травмировались.

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Канте получил повреждение в матче с Ливерпулем и еще немного страдает. Мы попробуем привлечь Н'Голо во вторник, что уже замечательно. Кристиан, к сожалению, вчера пришел на костылях. У него травма колена, он будет недоступен в течение 10 дней", – цитирует Тухеля Goal.

Это означает, что Пулишич пропустит завтрашний поединок с Астон Виллой, матч первого тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 против Зенита (14 сентября), а также поединок с Тоттенхэмом (19-го).

К слову, Н'Голо Канте в текущем сезоне сыграл три матча на клубном уровне, но пока без результативных действий. В активе Кристиана Пилишича две встречи и один гол.

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