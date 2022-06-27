Чех объявил о своем решении покинуть пост технического советника, который он занимал в течение 3 лет.

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"Для меня было огромной честью выполнять эту роль в Челси за последние три года. Теперь, когда у клуба новый владелец, я чувствую, что сейчас лучшее время, чтобы отойти в сторону. Я рад, что клуб сейчас в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах как на поле, так и за его пределами", – цитирует Чеха пресс-служба лондонцев.

Напомним, недавно консорциум американца Тодда Бёли приобрел Челси у Романа Абрамовича. Клуб простился с многолетней соратницей россиянина Мариной Грановской, а теперь настал черед и Чеха.

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