Эдуард Мэнди получил повреждение правого бедра, сообщает журналист Мансур Лун в Twitter.

Кепа – о своем положении в Челси: Это не то, о чем я мечтал

Голкипер срочно возвращается в Лондон из лагеря сборной Сенегала. О тяжести травмы и сроках восстановления станет известно после вердикта врачей Челси.

Напомним, "синие" приобрели Мэнди у Ренна за около 25 млн евро. В сезоне 2019/20 кипер провел 33 матча во всех турнирах, 13 из них – сухие.

Трансферный дедлайн: топ-сделки МЮ и Арсенала, три новичка Баварии, провал Барселоны – как это было