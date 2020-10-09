Челси потерял Мэнди из-за травмы – голкипер подписал контракт с "синими" лишь полмесяца назад
12:27 - Читати українською
Вратарь Челси Эдуард Мэнди нуждается в помощи медицинского штаба лондонского клуба.
Эдуард Мэнди получил повреждение правого бедра, сообщает журналист Мансур Лун в Twitter.
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Голкипер срочно возвращается в Лондон из лагеря сборной Сенегала. О тяжести травмы и сроках восстановления станет известно после вердикта врачей Челси.
Напомним, "синие" приобрели Мэнди у Ренна за около 25 млн евро. В сезоне 2019/20 кипер провел 33 матча во всех турнирах, 13 из них – сухие.
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