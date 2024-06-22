Челси на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Эстевау Виллианом. Сообщается, что 17-летний игрок присоединится к лондонской команде следующим летом – сезон 2024/25 он проведёт в составе "зелёных". Согласно UOL, сумма трансфера составила 61,5 млн евро.

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Виллиан заработал в Бразилии репутацию как одного из самых ярких талантов благодаря своему умелому дриблингу и невероятному темпу, который доставляет защитникам соперника множество проблем. Эстевау сыграл в составе Палмейраса в бразильской Серии А 10 раз и успел забить 2 мяча и оформить 2 голевые передачи. Также он забил по голу в Копа Либертадорес и Кубке Бразилии.

Напомним, что ранее Реал подписал талантливого форварда Палмейраса Эндрика и оставил его на год в аренде в родном клубе.