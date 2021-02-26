Владелец Челси Роман Абрамович одобрил будущий трансфер Холанда и может раскошелиться на сумму, большую чем 100 млн евро, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

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Кроме Челси, на Эрлинга из клубов АПЛ претендует Манчестер Юнайтед, а главным претендентом на норвежца является мадридский Реал.

Отметим, что Холанд провел 25 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 27 голов и 7 ассистов. Действующий контракт норвежца с Боруссией Д рассчитан до лета 2024 года, в цена за Transfermarkt – 110 млн евро.

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