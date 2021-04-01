Джорджиньо Вейналдум может усилить атакующее звено Челси, сообщает Marca.

Ливерпуль смирился с потерей Вейналдума и определился с претендентами на замену

Лондонцев привлекает возможность подписать полузащитника на правах свободного агента, ведь его контракт с Ливерпулем завершается летом. На 30-летнего нидерландца также претендуют ПСЖ, Ювентус и Барселона. Именно каталонский клуб называют главным фаворитом в этой гонке.

В нынешнем сезоне АПЛ Вейналдум сыграл в 29-ти матчах и отметился двумя голами.

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