Кремль мешает жить не только Украине, а и лондонскому футбольному клубу.

Президент Челси Роман Абрамович отказался от участия в Суперлиге из-за письма из Кремля, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира

Российские власти намекнули своему олигарху, что скандальный турнир является не лучшей идеей. Абрамович не захотел портить отношения с президентом России Владимиром Путиным, поэтому отказался от Суперлиги. Соответственно, политический фактор сыграл свою роль, утверждает немецкое СМИ.

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Напомним, российский холдинг Газпром остается одним из главных спонсоров Лиги чемпионов – именно из-за этого идея создания Суперлиги не получила поддержки в России. Кроме того, Санкт-Петербург недавно получил право проведения дополнительных матчей Евро-2020, а в 2022-м город должен принять финал Лиги чемпионов.

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