"Мы начали игру с некоторыми техническими ошибками, как и в Лондоне, но на этот раз мы не испугались. Это было невероятное выступление с точки зрения энергии и интенсивности, технически мы даже можем сделать немного больше.

Шедевральный гол и празднование в стиле Месси в видеообзоре матча Милан – Ювентус – 2:0

Браим? Я действительно счастлив, он сильный игрок, он был единственным, кто мог создать численное преимущество справа, поскольку мы были без Салемакерса и Мессиаса. Мы были сбалансированы, готовились к игре с мячом и без мяча. Побег играл рядом с Локателли, все сыграли хорошо, сегодня мы сыграли, как единое целое, против Челси мы не смогли себя проявить.

Я знаю своих игроков. Я знал, что они будут очень сильно реагировать после такого разочарования против Челси. У меня никогда не было сомнений в силе моих игроков и сплоченности этой группы. Мы все мотивированы. Я хотел бы, чтобы все игроки были в строю, но, к сожалению, это не так, поэтому мы должны продолжать, потому что следующий месяц решающий в Серии А и Лиге чемпионов", – цитирует Пиоли Football Italia .

Благодаря победе Милан расположился на 3 строчке турнирной таблицы Серии А, Ювентус остался восьмым.