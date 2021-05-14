Из лазарета "синих" вернулись сразу трое игроков – Канте, Кристенсен и Ковачич, информирует журналист Низаар Кинселла.

Манчестер Сити – Челси: финал Лиги чемпионов официально перенесен из Стамбула

Травмы француза и датчанина оказались несерьезными, поэтому они пропустили только один матч. Проблема Ковачича была значительно больше – хорват не выходил на поле с 10 апреля. Теперь все трое тренируются в общей группе.

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Напомним, впереди у Челси два тура АПЛ и два финала – Кубка Англии против Лестера и Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

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