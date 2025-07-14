Призовой фонд КЧМ составлял 1 миллиард долларов. Правда, эту сумму распределили между участниками турнира в зависимости от результатов и привлечения аудитории. The Swiss Ramble подсчитали точные суммы, которые получили команды.

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Челси получил 114,6 миллионов долларов за победу на Клубном ЧМ, тогда как финалист турнира, ПСЖ, получил 106,9 миллионов долларов.

Шесть из восьми крупнейших доходов получили европейские клубы, в частности мадридский Реал (82,5 млн евро), мюнхенская Бавария (58,2 млн евро), дортмундская Боруссия (52,3 млн евро) и Манчестер Сити (51,7 млн евро).

Бразильские клубы также показали очень хорошие результаты, а их четыре представителя попали в 13 лучших клубов по доходам: Флуминенсе – 60,8 млн евро, Палмейрас – 39,8 млн евро, Фламенго – 27,7 млн евро и Ботафого – 26,7 млн евро.

Шесть клубов получили менее 10 миллионов евро за свои усилия, в частности Окленд Сити – 4,6 миллиона евро. Но для любительского клуба – это бешеные деньги, которые точно пригодятся.

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