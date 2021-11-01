Лондонцы получили хорошую новость перед поединком 4-го тура против Мальме в самом престижном евротурнире. От травмы восстановился Кристиан Пулишич.

23-летний американский вингер вернулся из лазарета и сможет помочь команде в Швеции во время встречи с Мальме. Об этом заявил наставник "пенсионеров" Томас Тухель на пресс-конференции.

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"Маунт, Лукаку, Ковачич и Вернер, к сожалению, выбыли. Мейсон чувствовал себя плохо, но было исключено, что он имеет COVID-19, поскольку результат был отрицательным, он просто болен. Хорошая новость состоит в том, что Кристиан Пулишич вернулся в состав", – цитирует Тухеля AS.

Пулишич последний раз выходил на футбольное поле еще 14 августа. Сначала он подхватил коронавирус, а затем получил повреждение колена. В прошлом сезоне Кристиан был лидером Челси – 43 поединка, 6 голов и 4 ассиста.

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