Лондонский Челси получил хорошие новости перед "дерби" – сразу двое важных игрока снова в строю.

Как сообщает Фабрицио Романо, Коул Палмер вернулся к тренировкам в общей группе, так же как и Нони Мадуэке. Это серьезный плюс для Энцо Марески, ведь именно Палмер был одним из лидеров команды, который забивал важные голы.

Партнеры Мудрика оконфузились против молодежки и попали под санкции Марески – тренер Челси кипит от гнева

Челси продолжает борьбу за еврокубковую зону, и возвращение таких исполнителей может стать спасительным кругом в напряженной концовке сезона. Впереди "синих" ждут решающие матчи, где каждое очко будет на вес золота.

Напомним, сейчас Челси занимает 4 строчку в турнирной таблице АПЛ имея 49 пунктов в своем активе, опережая Манчестер Сити на 1 балл.