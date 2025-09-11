Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула Челси 74 обвинения. Речь идет о нарушении правил работы с футбольными агентами, посредниками и сторонними инвестициями в игроков.

Правда, подозрение падает на предыдущее руководство эпохи Романа Абрамовича. Расследование охватывает период с 2009 по 2022 годы и касается преимущественно событий, произошедших между игровыми сезонами 2010/11 и 2015/16. FA предоставила Челси время до 19 сентября, чтобы ответить.

Лондонский клуб оперативно опубликовал официальное заявление: "ФК Челси рад подтвердить, что его взаимодействие с Футбольной ассоциацией по вопросам, о которых клуб самостоятельно сообщил, сейчас завершается.

Группа владельцев завершила приобретение клуба 30 мая 2022 года. Во время тщательной проверки перед завершением покупки группа владельцев узнала о потенциально неполной финансовой отчетности по прошлым транзакциям и других потенциальных нарушений правил Футбольной ассоциации. Сразу после завершения покупки клуб самостоятельно сообщил об этих вопросах всем соответствующим регуляторам, включая Футбольную ассоциацию (FA).

Клуб продемонстрировал беспрецедентную прозрачность во время этого процесса, в частности предоставив полный доступ к файлам клуба и историческим данным. Мы будем продолжать сотрудничать с Футбольной ассоциацией, чтобы как можно скорее закрыть этот вопрос. Мы хотим официально выразить нашу благодарность Футбольной ассоциации за их взаимодействие с клубом в этом сложном деле, основное внимание в котором было сосредоточено на вопросах, имевших место более десяти лет назад".

