Стэмфорд Бридж был домашней ареной "синих" с 1905 года. Руководители Челси долгое время спорили стоит ли сделать лишь частичную реконструкцию стадиона, или полную.

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Как сообщает The Sun, Бехдад Эгбали и Тодд Бьоли, главные акционеры клуба, наконец пришли к согласию в этом вопросе. Руководители решили полностью перестроить Стэмфорд Бридж. Это означает, что Челси будет играть от пяти до семи лет на другой арене.

Руководство Челси будет выбирать среди трех стадионов. Рассматриваются варианты с переездом на Уэмбли, Эрлс-Корт или же на арену Альянц в Твикенхэме.

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