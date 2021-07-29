"Синие" вернули желтый цвет для своей экипировки, сообщает официальный твиттер клуба.

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В новом сезоне эта краска будет основной для выездного варианта формы лондонцев. На желтых футболках также будут тонкие черные полосы. Ранее Челси уже выступал в желтых комплектах в сезонах 2018/19, 2014/15, 2001/02 и в начале 80-х. Техническим спонсором "синих" является американская компания Nike.

К слову, новый сезон Премьер-лиги начнется для Челси домашним матчем против Кристал Пэлас 14 августа.

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