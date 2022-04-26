Лондонский клуб уже работает над трансфером защитника, который сможет заменить Антонио Рюдигера. Немец не продлит контракт с "синими" и, скорее всего, окажется в Реале.

Йошко Гвардиол находится на радарах Челси. Защитника РБ Лейпциг рассматривают как замену Рюдигеру, информирует 90min со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

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Игра 20-летнего хорвата очень нравится главному тренеру "синих" Томасу Тухелю. Несмотря на это, переговоров между клубами еще не было. Сам Гвардиол доволен выступлениями за РБ Лейпциг.

В Германии Йошко проводит свой первый сезон: 42 матча, 2 гола и 3 ассиста во всех турнирах. Рыночная стоимость хорвата – около 30 млн евро.

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