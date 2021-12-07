Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси заявил, что его подопечный Аттила Салай станет игроком Челси в зимнее трансферное окно. "Пенсионеры" заплатят за 23-летнего центрбека 20 млн фунтов, сообщает Goal.com.

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По словам наставника венгров, на Салая также претендовали Севилья и Атлетико Мадрид. "Конкретный интерес к нему проявляли большие клубы из Испании, однако, насколько мне известно, его трансфер в Челси уже согласован. Но и в Италии он мог бы здорово проявить себя", – сказал Марко Росси.

Салай перебрался в Фенербахче только в январе 2021 года за 2 млн евро из кипрского Аполлона. Соответственно, "канарейки" могут заработать на защитнике сборной Венгрии в несколько раз больше. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.

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