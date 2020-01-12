Челси подписал первого футболиста после снятия трансферного бана

Лондонский клуб продолжает искать перспективную молодежь по всему миру.

Форвард норвежского Тромсе и юношеской сборной Норвегии Брайан Фьябема продолжит карьеру в Челси, сообщает страница молодежной команды лондонского клуба в социальной сети Твиттер.

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16-летний футболист успешно прошел просмотр в декабре и договорился о заключении соглашения сроком на 3,5 года. Профессиональный контракт с игроком будет подписан 16 февраля, когда игроку исполнится 17 лет.

Фьябема побывал на матче Челси против Бернли (3:0), а затем встретился в раздевалке с главным тренером Фрэнком Лэмпардом и игроками лондонской команды. Ожидается, что Фьябема сначала будет выступать за юношеские и молодежные составы Челси.

К слову, Фьябема стал первым приобретением Челси при Лэмпарде и первым после снятия трансферного бана.

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