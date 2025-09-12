Челси официально объявил о трансфере Эмануэля Эмега из Страсбура.

Точная сумма трансфера не сообщается, но портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Сезон 2025/26 нидерландский нападающий проведет в Страсбурге, а уже летом 2026 года присоединится к "пенсионерам" на полноценной основе.

23-летний форвард подписал предварительный контракт с Челси на 7 лет. В текущем сезоне Эмега уже забил 3 гола в четырех матчах за французскую команду, помогая им пробиться в основной этап Лиги конференций.

Напомним, что за Страсбург выступает украинский левый защитник Эдуард Соболь. Сам французский клуб принадлежит консорциуму BlueCo, как и Челси.

