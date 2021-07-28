Лондонцы приняли решение усилить конкуренцию на вратарской позиции после прощания с Вилли Кабальеро и Джамалом Блэкменом.

Маркус Беттинелли продолжит свою карьеру в Челси, сообщает пресс-служба клуба. 29-летний присоединился к "синим" на правах свободного агента из Фулхэма.

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Беттинелли подписал с Челси контракт сроком на два года. По информации СМИ, англичанина рассматривают в качестве замены Вилли Кабальеро, который был резервистом и покинул клуб в конце прошлого сезона.

К слову, Маркус является воспитанником Фулхэма, он провел за основную команду 120 матчей. Кроме "котеджеров", выступал за Дартфорд, Аккрингтон и Мидлсбро на правах аренды.

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