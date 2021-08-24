Предложения новых контрактов получили защитники Рюдигер и Кристенсен, сообщает Daily Telegraph.

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Оба центрбека хорошо проявили себя на старте сезона и уже помогли "синим" завоевать первый трофей – Суперкубок УЕФА. После появления на Стэмфорд Бридж штаба Томаса Тухеля Рюдигер и Кристенсен входят в основную обойму игроков и обычно занимают позиции в тройке защитников. Действующие контракты немца и датчанина рассчитаны до лета 2022-го.

Напомним, что Челси начал сезон АПЛ с двух побед – над Кристал Пэлас (3:0) и Арсеналом (2:0).

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