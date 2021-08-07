Манчестер Юнайтед будет иметь свой интерес в переходе Ромелу Лукаку из Интера в Челси.

"Красные дьяволы" получат около 4 млн евро с трансфера бельгийского бомбардира, информирует The Athletic.

Лукаку в шаге от возвращения в Челси – 115 миллионов убедили Интер

Два года назад Манчестер Юнайтед продал Лукаку Интеру за 74 млн евро, но в соглашении был прописан пункт о проценте с последующей перепродажи. Этим летом Челси отдаст "нерадзурри" 115 млн евро и невольно подкинет денег прямому конкуренту. Ранее сам Манчестер Юнайтед похожим образом помог своим соседям из Сити, когда оформил переход Санчо.

Напомним, в прошлом сезоне Лукаку провел за Интер 44 матча, в которых отметился 30-ю мячами и 10-ю ассистами.

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