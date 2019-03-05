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Челси подал апелляцию в ФИФА на трансферный бан

16:52 13 Читати українською
Челси подал апелляцию в ФИФА на трансферный бан
Челси / ФК Челси

Лондонский Челси попытается избежать наказания от ФИФА в виде трансферного бана на 2 окна.

Челси подал апелляцию в ФИФА касательно наказания на 2 трансферных окна, сообщает Associated Press.

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Организация приняла иск лондонского клуба, но вердикт может быть в силе даже во время повторного рассмотрения дела.

Напомним, ФИФА наказала Челси за нарушение правил подписания игроков до 18 лет. По тем же причинам ранее покупать игроков не могли Барселона, Реал и Атлетико.

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