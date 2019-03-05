Челси подал апелляцию в ФИФА на трансферный бан

Овертайм — 16:10 156
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"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки
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"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над ДинамоИнтервью — 12:00 226
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Какой нападающий сборной Украины лучше всех реализует моменты – неожиданные лидеры сезона 2018/19Сборная Украины — 4 март 931
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Наші закордоном та трансферна зима: де шукати українських легіонерівМир — 4 март 558
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"Смалійчук? Такі відео просто так не з’являються". Чому Карпати програли скандальне дербі, а Динамо знову без форвардаУкраина — 4 март 586