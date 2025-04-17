Нападающий Боруссии Дортмунд Сергу Гирасси может переехать в Англию или Италию.

Наставник "пенсионеров" Энцо Мареска планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Главной целью Челси стал форвард дортмундской Боруссии Сергу Гирасси, сообщает GOAL со ссылкой на журналиста Маурицио Руссо.

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29-летний гвинеец забил 13 голов в ЛЧ сезона 2024/25 и является лучшим бомбардиром турнира несмотря на вылет "шмелей" в четвертьфинале от Барселоны. Своими выступлениями Гирасси также заинтересовал Наполи. Антонио Конте сравнивает его с Ромелу Лукаку, однако понимает, что у клуба может быть недостаточно финансов для подписания форварда Боруссии на фоне конкуренции с АПЛ.

Челси считают фаворитом в гонке за игрока, которого оценили в 70 миллионов евро. Также за гвинейским форвардом следят Ювентус и Милан.

Добавим, что в текущем сезоне Гирасси забил 28 голов и отдал 9 ассистов во всех турнирах за Боруссию Дортмунд, к составу которой присоединился в 2024 году из Штутгарта.

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