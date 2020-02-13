Челси поборется с Манчестер Юнайтед за 16-летнего таланта – лондонцы предлагают фантастическую сумму

Руководство "аристократов" намерено приобрести хавбека Бирмингема Джуда Беллингема, который проводит дебютный сезон во взрослом футболе.

Лондонский клуб готов выложить за 16-летнего футболиста 35 млн фунтов сразу и 15 млн в виде бонусов, информирует The Sun. Кокурентом Челси в борьбе за талантливого игрока является Манчестер Юнайтед – "красные дьяволы" уже пытались приобрести Беллингема за 30 млн фунтов и планируют сделать следующие попытки летом.

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Отметим, что Беллингем, который дебютировал за Бирмингем в августе прошлого года, стал самым молодым футболистом в истории клуба. В текущем сезоне он забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 30 матчах Чемпионшипа.

К слову, после снятия трансферного бана Челси пока не сделал ни одного приобретения. "Аристократы" близки к подписанию лидера Аякса Хакима Зиеша, с которым уже согласовали детали личного контракта.

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