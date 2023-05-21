Челси в поисках форварда обратил свое внимание на сербского бомбардира. Летом лондонцы планируют сделать все, что привлечь в свою команду Душана Влаховича.

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Как сообщает ESPN, "синие" предлагают Ювентусу за нападающего 80 миллионов евро. Челси следил за прогрессом Влаховича несколько лет, и именно сейчас хотели бы выкупить игрока. Отмечается, что серб недоволен своим положением в туринском клубе и не понимает защитный подход Массимилиано Аллегри. Нападающий готов сменить команду и чемпионат. Тем более, что Ювентус рискует не попасть в Лигу чемпионов из-за финансового скандала. За сербом также следят Реал, Атлетико и Бавария.

В текущем сезоне Влахович сыграл в 41 матче во всех турнирах за туринскую команду. В его активе 14 голов и четыре результативных передачи.

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