После очередной травмы 24-летнего Уэсли Фофана наставник Челси Энцо Мареска решил подписать нового центрального защитника. Наибольшее внимание "пенсионеров" привлек Ян Биссек из миланского Интера, сообщает корреспондент TBR Football Грэм Бэйли.

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Биссек в этом сезоне стал играть значительно чаще и показал серьезный прогресс под руководством Симоне Индзаги. Единственным препятствием трансфера является то, что Интер играет со схемой в 3 центральных защитника, в то время, как Мареска предпочитает традиционную пару защитников. Другим кандидатом на усиление "пенсионеров" является Марк Гехи, но на него также претендует Ливерпуль, поэтому Челси может попытаться подписать более дешевого 24-летнего немца из Интера.

Добавим, что на счету Яна Биссека в текущем сезоне 33 матча за Интер во всех турнирах, 1 гол и 3 голевые передачи.

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