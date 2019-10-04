Челси планирует продлить контракты с двумя молодыми звездами

Лондонский Челси готовит новые контракты для Тамми Абрахама и Фикайо Томори.

Тамми Абрахам и Фикайо Томори стали настоящим открытием сезона 2019/20 в составе Челси. В качестве вознаграждения оба получат новые контракты, сообщает Evening Standard.

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Абрахам на старте АПЛ забил 7 голов и лишь на 1 отстает от Серхио Агуэро, который возглавляет бомбардирскую гонку. Томори надежно играет в обороне и получил вызов в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020 против Чехии и Болгарии.

Челси после 7 туров находится на 7 позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков.

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