"Синие" настроены усилиться 16-летним вингером Эштевау Виллианом, выступающим за Палмейрас. Представители Челси уже ведут переговоры с бразильским клубом о выплате клаусулы, которая составляет около 60 миллионов евро.

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Учитывая еще и выплату агентских комиссий, сумма потенциальной сделки может составить 75 миллионов евро, сообщает Sport.es. Ситуацию осложняет тот факт, что Палмейрас владеет лишь 70% прав на игрока, у которого прозвище "Мессиньо" из-за похожей манеры игры с Лионелем Месси. Остальные 30% принадлежат семье Эштевау.

Несмотря на такие расходы, Челси готов в который раз потратиться. Лондонцев не пугает тот факт, что Эштевау Виллиан сможет переехать в Европу только в 2025 году после достижения совершеннолетия.

Основная позиция вундеркинда – правый вингер, но Эштевау способен закрыть любую позицию в атаке, за исключением центрфорварда. На него претендуют ПСЖ и Барселона, но французы уже отказались выплачивать впечатляющие отступные, предусмотренные контрактом.

В 2018-м Эштевау стал самым молодым футболистом, подписавшим контракт с Nike. На тот момент ему было 10 лет. В 2023-м вингер заявил о себе на чемпионате мира U-17, проходившем в Индонезии. В 5-ти матчах он оформил 3 гола и 3 ассиста. В составе Палмейрас стал чемпионом Бразилии-2023, но в чемпионате сыграл только один матч.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ Челси занимает лишь 10-ю позицию турнирной таблицы. От зоны Лиги чемпионов Михаил Мудрик и компания уже отстают на 12 очков.

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