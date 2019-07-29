toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Челси перестрелял Рединг в матче с семью голами – молодой талант "синих" отметился дублем за 3 минуты

06:30 74 Читати українською
Челси перестрелял Рединг в матче с семью голами – молодой талант "синих" отметился дублем за 3 минуты
Рединг – Челси / Фото ФК Челси

Челси и Рединг подарили болельщикам настоящий триллер в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Рединг – Челси – 3:4

Голы: Баретт, 14 Моррисон, 50, Балдок, 70 – Баркли, 22 Кеннеди, 42, Маунт, 57, 59

Наполи неожиданно унизил Ливерпуль в спарринге

В начале матча команды быстро обменялись голами, а в перед свистком на перерыв Кеннеди вывел лондонцев вперед.

После старта второго тайма игроки Рединга сумели сравнять счет, после чего наступил звездный час хавбека "синих" Мейсона Маунта. 19-летний игрок в течение трех минут дважды расписался в воротах соперника.

До окончания встречи Рединг отметился еще одним голом, но это не спасло команду от поражения.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Динамо – Шахтер: Каштру дебютирует с потери Суперкубка-2019, Хацкевич угадывает со всем, но победа как большой риск
03:07
2089
Теги
Видеоновости Челси Челси Рединг Рединг Товарищеские матчи Мейсон Маунт Мейсон Маунт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
11
час
:
2
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук