Челси перестрелял Рединг в матче с семью голами – молодой талант "синих" отметился дублем за 3 минуты

Челси и Рединг подарили болельщикам настоящий триллер в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Рединг – Челси – 3:4

Голы: Баретт, 14 Моррисон, 50, Балдок, 70 – Баркли, 22 Кеннеди, 42, Маунт, 57, 59

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В начале матча команды быстро обменялись голами, а в перед свистком на перерыв Кеннеди вывел лондонцев вперед.

После старта второго тайма игроки Рединга сумели сравнять счет, после чего наступил звездный час хавбека "синих" Мейсона Маунта. 19-летний игрок в течение трех минут дважды расписался в воротах соперника.

До окончания встречи Рединг отметился еще одним голом, но это не спасло команду от поражения.

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