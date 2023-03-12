Челси перехватил вундеркинда из-под носа Ньюкасла
10:24 - Читати українською
Нападающий Дужан Ричардс стал игроком Челси.
Челси завершил переход вундеркинда из Ямайки Дужана Ричардса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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На 17-летнего нападающего претендовал Ньюкасл, но лондонцы опередили "сорок". Решающую роль сыграл директор Джо Шилдс.
До этого Дужан Ричардс выступал за ямайский Финикс Ол Старс.
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