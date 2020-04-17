Челси передумал продавать Канте – на него претендовали испанские гранды и ПСЖ

Лондонский Челси отказался от идеи продажи полузащитника Н'Голо Канте в ближайшее трансферное окно.

Многие клубы заинтересовались чемпионом мира, но Челси не продаст хавбека. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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По его информации, на Канте претендовали испанские гранды (Барселона и Реал), а также французский ПСЖ и туринский Ювентус. На прошлой неделе появились слухи о намерении "синих" продать француза летом. Тренерский штаб лондонцев якобы сомневался, что Канте сможет поддерживать топ-уровень до завершения действия контракта (лето 2023-го). На смену позиции Челси также могло повлиять мнение самого центрхава – он стремится продолжить выступления за "синих".

В нынешнем сезоне Н'Голо Канте провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее он защищал цвета Лестера, Кана и Булони.

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