Челси отреагировал на решение ФИФА не приостанавливать трансферный бан на время рассмотрения апелляции

Лондонский Челси выразил свою позицию относительно решения ФИФА оставить вердикт в силе на время рассмотрения апелляции "синих".

"Мы удивлены решению Апелляционного комитета ФИФА не отменять свой вердикт на время рассмотрения дела. Клуб подавал апелляцию в соответствии с действующими правилами и сообщил ФИФА, что хочет обжаловать решение Дисциплинарного комитета. В вопросе процессуальной справедливости, равенства обращения и швейцарского закона права клуба обязаны удовлетворить, перед тем как наказание вступит в силу.

ФИФА отказала в приостановлении наказания Челси на время рассмотрения апелляции – трансферный бан в силе

Насколько мы знаем, когда ФИФА применял трансферный бан в других ситуациях, вердикт приостанавливался на время рассмотрения апелляции. Поэтому можно заявить, что по сравнению с другими клубами с Челси поступили несправедливо", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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