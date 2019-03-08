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Челси отреагировал на решение ФИФА не приостанавливать трансферный бан на время рассмотрения апелляции

18:56 8 Читати українською
Челси отреагировал на решение ФИФА не приостанавливать трансферный бан на время рассмотрения апелляции
Педро / ФК Челси

Лондонский Челси выразил свою позицию относительно решения ФИФА оставить вердикт в силе на время рассмотрения апелляции "синих".

"Мы удивлены решению Апелляционного комитета ФИФА не отменять свой вердикт на время рассмотрения дела. Клуб подавал апелляцию в соответствии с действующими правилами и сообщил ФИФА, что хочет обжаловать решение Дисциплинарного комитета. В вопросе процессуальной справедливости, равенства обращения и швейцарского закона права клуба обязаны удовлетворить, перед тем как наказание вступит в силу.

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Насколько мы знаем, когда ФИФА применял трансферный бан в других ситуациях, вердикт приостанавливался на время рассмотрения апелляции. Поэтому можно заявить, что по сравнению с другими клубами с Челси поступили несправедливо", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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