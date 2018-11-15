Челси отпустит Кэхилла в аренду зимой

Защитник Челси Гари Кэхилл может покинуть "синих" уже в январе.

По информации The Telegraph, Челси готов отдать в аренду 32-летнего защитника.

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Контракт Гарри Челси действует до конца этого сезона, однако в лондонском клубе, очевидно, не будут продолжать сотрудничество с защитником и готовы отпустить его в аренду с правом последующего выкупа.

В услугах опытного защитника заинтересованы Вест Хэм, Саутгемптон и Фулхэм. В текущем сезоне Кэхилл сыграл лишь 6 матчей в футболке Челси.

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