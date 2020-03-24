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Челси отпустил Виллиана в Бразилию – лондонцы готовы рассмотреть просьбы других игроков

21:20 43 Читати українською
Челси отпустил Виллиана в Бразилию – лондонцы готовы рассмотреть просьбы других игроков
Виллиан / ВВС

Лондонский клуб позволил бразильскому легионеру уехать домой на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Атакующий хавбек Челси Виллиан получил разрешение вернуться на родину, сообщает The Telegraph. В Бразилии живут его жена и дети.

Виллиан рассматривает два варианта продолжения карьеры – летом у него заканчивается контракт с Челси

Кроме того, лондонцы рассмотрят любые подобные просьбы игроков и будут оценивать каждую конкретную ситуацию.

Ранее Челси не рассматривал варианта с отъездом легионеров, ведь в клубе надеялись на возобновление чемпионата. Если пауза в футболе затянется, то Виллиан может больше не сыграть за Челси, ведь его контракт с лондонцами истекает 30 июня.

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