Челси отпустил в Монако защитника, на котором может заработать 15 миллионов
20:45 - Читати українською
Центральный защитник "синих" Маланг Сарр продолжит свою карьеру во чемпионате Франции.
23-летний француз перебрался в Монако на правах аренды, которая обошлась клубу в один миллион евро, сообщает пресс-служба клуба.
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Контракт Сарра рассчитан на один сезон и включает опцию выкупа. По неофициальным данным, "монегаскам" полноценный трансфер обойдется в 15 миллионов евро.
Отметим, что Маланг принадлежит Челси с 2020-го. В прошлом сезоне центрбек наиграл 21 поединок, из которых 8 – в АПЛ. Сезон 2020/21 он провел в аренде за Порту.
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