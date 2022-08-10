23-летний француз перебрался в Монако на правах аренды, которая обошлась клубу в один миллион евро, сообщает пресс-служба клуба .

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Контракт Сарра рассчитан на один сезон и включает опцию выкупа. По неофициальным данным, "монегаскам" полноценный трансфер обойдется в 15 миллионов евро.

Отметим, что Маланг принадлежит Челси с 2020-го. В прошлом сезоне центрбек наиграл 21 поединок, из которых 8 – в АПЛ. Сезон 2020/21 он провел в аренде за Порту.

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