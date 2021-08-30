Челси отпустил Дринкуотера в Чемпионшип
Лондонский Челси продолжает расчищать ростер первой команды от списанных исполнителей. В списке ненужных оказался и чемпион Англии в составе Лестера Дэнни Дринкуотер.
Опытный хавбек перешел в Рединг, сообщает официальный сайт клуба.
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Дринкуотер арендован беркширцами на сезон. Ветеран, ставший игроком Челси еще летом 2017 года, уже выступал в подобном статусе в Бернли, Астон Вилле и Касымпаше. В свою очередь в составе "синих" он сыграл всего 23 матча во всех турнирах. Его трансфер из Лестера обошелся лондонцам в 35 млн фунтов.
К слову, Рединг начал новый сезон в Чемпионшипе неудачно, набрав всего 3 очка в пяти турах.
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