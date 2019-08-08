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Челси отпустил Дринкуотера в аренду

20:27 82 Читати українською
Челси отпустил Дринкуотера в аренду
Дэнни Дринкуотер / ФК Бернли

Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер перебрался в Бернли.

Бернли арендовал 29-летнего центрхава Челси Дэнни Дринкуотера. Интересен срок соглашения – до 6 января 2020 года. Информацию подтвердили официальные сайты обоих клубов.

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Дринкуотер выступает за Челси с 2016 года, перейдя из Лестера за 35 млн фунтов, и стал чемпионом АПЛ 2016/17. В прошлом сезоне провел лишь один поединок за Суперкубок Англии-2018 – в чемпионате, кубковых турнирах и еврокубках Дринкуотер не выходил на поле.

Напомним, Бернли занял 15 место в АПЛ 2018/19. Челси финишировал 3-м и будет играть в Лиге чемпионов.

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