Челси отпустил Дринкуотера в аренду

Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер перебрался в Бернли.

Бернли арендовал 29-летнего центрхава Челси Дэнни Дринкуотера. Интересен срок соглашения – до 6 января 2020 года. Информацию подтвердили официальные сайты обоих клубов.

Лукаку официально перешел в Интер

Дринкуотер выступает за Челси с 2016 года, перейдя из Лестера за 35 млн фунтов, и стал чемпионом АПЛ 2016/17. В прошлом сезоне провел лишь один поединок за Суперкубок Англии-2018 – в чемпионате, кубковых турнирах и еврокубках Дринкуотер не выходил на поле.

Напомним, Бернли занял 15 место в АПЛ 2018/19. Челси финишировал 3-м и будет играть в Лиге чемпионов.

Серце Челсі, диспетчер Челсі: як Лемпард може стати Фергюсоном для "синіх"