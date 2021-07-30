Атакующий полузащитник ближайший год проведет в составе Кристал Пэлас. Это уже пятое подписание клуба после назначения Патрика Виейра главным тренером, информирует официальный сайт "орлов".

Виейра официально возглавил Кристал Пэлас

Интересно, что для 21-летнего Галлахера это уже четвертая аренда. Ранее он поиграл за Чарльтон, Суонси и Вест Бромвич. В составе последних в прошлом сезоне отыграл 30 матчей в АПЛ (2 гола + 2 ассиста), но не уберег для "дроздов" место в элите. Соглашение хавбека с "пенсионерами" рассчитано еще на 4 сезона.

К слову, в 2017 году Галлахер стал чемпионом мира в составе сборной Англии U-17.

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