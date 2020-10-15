Спартак усилил свое атакующее звено полузащитником Челси Виктором Мозесом, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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29-летний нигериец будет защищать цвета москвичей на правах аренды, соглашение между сторонами рассчитано на один сезон. Напомним, прошлый сезон Виктор также провел в аренде в миланском Интере, где сыграл в Серии А 12 матчей, в которых отметился 5-ю ассистами.

В своей карьере Мозес успел поиграть также за Кристал Пэлас, Ливерпуль, Вест Хэм и Фенербахче.

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