Защитник Баба Рахман снова не получил шанс на выступления в составе лондонского Челси. Ганец проведет сезон в Первом дивизионе.

Фланговый универсал перешел в Рединг, сообщает официальный сайт клуба.

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Рахман арендован беркширцами на один сезон. Такой опыт – не в новинку для крайка. Африканец уже выступал на правах аренды в составе Шальке, Реймса, Мальорки, ПАОКа. Перед отъездом на Мадейски он продлил контракт с "синими" до лета 2024-го.

К слову, в сезоне 2020/21 Баба Рахман провел 17 матчей за ПАОК во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. За 6 лет на контракте в Челси ганец сыграл за лондонцев всего 23 поединка. Трансфер Рахмана стоил 26 млн евро.

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